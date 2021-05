Streit um Graugänse: Flachgauer Jägermeister nimmt seinen Hut

In der Salzburger Jägerschaft ist ein Streit um die Graugänse ausgebrochen. Landesjägermeister Maximilian Mayr Melnhof wollte Vögel zur Bestandsreduzierung aus der Stadt Salzburg in den nördlichen Flachgau aussiedeln. Das kam dort gar nicht gut an.

SN/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul Es fliegt, es fliegt...: Schon jetzt rotteten sich die Graugänse zu Hunderten auf den Feldern zusammen, wo sie große Schäden hinterließen.