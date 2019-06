Streit um Politgesinnung in Oberalm - Kontrahent zückte Gaspistole und schoss

Zu einem gewalttätigen Streit zwischen zwei 19-jährigen Männern ist es am Sonntagabend in Oberalm gekommen. Die politischen Meinungsverschiedenheiten eskaliertenin einem Schuss aus einer Gaspistole - ein Verletzter.

Eine "absichtliche schwere Körperverletzung mit Gaspistole" meldete die Landespolizeidirektion Salzburg Montagfrüh aus Oberalm. Dort hatte sich Sonntagabend zwischen zwei amtsbekannten 19-Jährigen eine gewalttätige Auseinandersetzung ereignet - "offensichtlich aus verschiedener politischer Gesinnung" (Polizeibericht).

Einer der beiden soll sehr rechtsextreme Ansichten vertreten. Der andere Mann habe an diesem Sonntagabend ständig nachgefragt, warum sein Bekannter diese Positionen einnehme. Antworten blieb der 19-Jährige schuldig, doch der andere Teenager fragte immer wieder nach - so lange bis die Lage aus dem Ruder lief.

Einer der beiden Männer ergriff wegen der sich zuspitzenden Situation schließlich die Flucht, wurde von seinem ständig nachfragenden Bekannten aber verfolgt und letztlich gestellt.

Da der geflüchtete Mann keinen Ausweg mehr sah und sich laut seinen Angaben in einer Notsituation befand, zog er seine Gaspistole und richtete sie gegen seinen Widersacher. Beim folgenden Gerangel drückte der Mann die Pistole ab und traf dabei seinen Gegner im unteren Bauchbereich.

Ein zweiter Schuss verfehlte den Mann.

Der 19-Jährige wurde durch den Schuss unbestimmten Grades im Bauchbereich verletzt, verweigerte in der Folge aber die Behandlung durch das Rote Kreuz. Zeugen die ebenfalls zum Tatort eilten konnten dem Schützen die Gaspistole entreißen und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixieren. Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert.

Laut Polizei besteht gegen beide Beteiligte ein Waffenverbot.

Quelle: SN