Streit um Rauchverbot: Tourist in Hinterglemm bei Prügelei krankenhausreif geschlagen

Gleich mehrere gewalttätige Auseinandersetzungen haben Polizei und Rotes Kreuz in der Nacht auf Dienstag im Raum Zell am See beschäftigt. Es gab insgesamt vier Verletzte.

Am frühen Montagabend wurde ein 24-jähriger Niederländer vor einem Hotel in Hinterglemm durch einen Unbekannten verletzt. Dem Opfer wurde mehrmals mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der Mann erlitt eine Platzwunde an der Stirn, das Rote Kreuz brachte den 24-Jährigen in das Krankenhaus nach Zell am See. Laut Polizei war der Prügelei ein Streit um das in Österreich seit November 2019 bestehende Rauchverbot in der Gastronomie vorausgegangen.