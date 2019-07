Streit um Vorrang in der Stadt Salzburg: Buslenker trat gegen Pkw

Der Mann bedrohte die Lenkerin des Pkws auch verbal.

Ein Busfahrer ist am Dienstag in der Stadt Salzburg im Streit um den Vorrang ausgerastet. Der 40-Jährige Salzburger stieg aus und trat gegen den Pkw einer 37-jährigen Bosnierin. Der Linienbus-Chauffeur hat die Lenkerin laut Polizei auch noch verbal bedroht, nachdem sein Versuch gescheitert war, in ihr Auto zu gelangen. Die Frau hatte die Türen versperrt.

Durch die Tritte wurde das Fahrzeug der 37-Jährigen beschädigt. Der Vorfall hat sich am Nachmittag im Stadtteil Itzling an der Ischlerbahnstraße zugetragen. Wer von den beiden Lenkern die Vorrangregel im Straßenverkehr missachtet hatte, war vorerst nicht bekannt. Der Busfahrer wird nun wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung angezeigt.

Quelle: SN