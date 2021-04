Streit unter Nachbarn in Lehen eskalierte

38-Jähriger bedrohte seinen Nachbarn und stach mit einem Messer auf dessen Wohnungstür ein.

Am Samstag gegen 19.30 Uhr kam es im Salzburger Stadtteil Lehen zu einer gefährlichen Drohung mit einem Messer und einer Sachbeschädigung. Ein 38-jähriger Salzburger bedrohte im Stiegenhaus eines Mehrparteienwohnhauses laut Polizei seinen 56-jährigen Nachbarn. Er werde alle hier umbringen und mit ihm anfangen. Daraufhin holte der Beschuldigte ein Klappmesser aus seiner Wohnung und stach auf die Wohnungstür des Opfers ein. Anschließend ging er vor das Haus und stach Löcher in die Reifen des Pkw des Opfers. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Beschuldigten vor Ort an und nahmen ihn fest. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.