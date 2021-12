Streit vor Auto-Wasch-Anlage in Zell am See: Zwei Verletzte

Grund für die Auseinandersetzung war ein Streit wegen angeblichen Vordrängens.

Zu einem regelrechten Stau ist es am ersten Weihnachtsfeiertag vor einer Auto-Wasch-Anlage in Zell am See gekommen. Dabei dürfte die Wartezeit einigen Fahrzeugbesitzern zu Kopf gestiegen sein: Zwei Männer und eine Frau gerieten in Streit, der sich zu einer handfesten Auseinandersetzung auswuchs und mit zwei Verletzten endete, wie die Polizei im Pressebericht mitteilte. Die Beteiligten werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Nach Ansicht einer 18-jährigen Deutschen und deren 61-jährigem Vater soll sich gegen 12.30 Uhr ein 37-jähriger Nigerianer beim Freiwerden eines Waschplatzes vorgedrängt haben. Es kam zum Streit, und bald darauf sprachen auch die Fäuste. Beide Männer wurden dabei verletzt.