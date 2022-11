Streit vor Lokalmeile in Salzburg eskalierte: Verdächtiger festgenommen

Am Donnerstagmorgen kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einem Salzburger Lokal. Ein Verdächtiger wurde nun festgenommen. Die Polizei kam ihm durch Videoaufzeichnungen und Zeugenbefragungen auf die Spur. Das Motiv ist weiterhin nicht bekannt.

Die Polizei Salzburg nahm am Freitagnachmittag um kurz vor halb vier einen Mann in seiner Wohnung fest. Der 27-Jährige aus dem Flachgau steht im dringenden Verdacht, einen anderen Mann mit einem zerbrochenen Glas vor einem Lokal in Salzburg lebensbedrohlich verletzt zu haben. Die beiden Männer waren am Donnerstagmorgen um kurz vor fünf Uhr in heftigen Streit geraten. Das Opfer, ein 46-Jähriger aus Salzburg, erlitt Schnittwunden am Hals. Er ging zu Boden, der Täter flüchtete. Die Einsatzkräfte versorgten den verletzten Mann. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz brachte ihn der Rettungsdienst mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Uniklinikum Salzburg. Mittlerweile befindet sich der Mann laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr.

Videoaufzeichnungen und Zeugen überführten den Täter

Polizisten nahmen nun einen 27-Jährigen aus dem Flachgau fest. Videoaufzeichnungen und Zeugenbefragungen hätten die Ermittler zu dem Beschuldigten geführt, heißt es in einer Aussendung der Polizei Salzburg. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete seine Festnahme an. Die Ermittlungen und Einvernahmen laufen weiter. Über das Motiv ist noch nichts bekannt. Ob sich die beiden Männer kannten und ob sie zuvor Gäste in einem der Lokale entlang der Imbergstraße waren, wird laut Polizei derzeit ermittelt.