Streit zwischen Gastarbeiter-Paar eskalierte

In der Nacht auf Sonntag geriet ein ungarisches Paar im Lungau in Streit. Der Mann verletzte seine Lebensgefährtin.

Warum das ungarische Paar in Tweng in Streit geriet, teilte die Polizei noch nicht mit. Fest steht: Der 45-jährige Ungar versetzte seiner 44-jährigen Lebensgefährtin einen Stoß, diese fiel zu Boden. Als die Frau am Boden lag, trat der Lebensgefährte noch mit dem Fuß gegen ihren Kopf. Durch den Tritt erlitt das Opfer eine Verletzung unbestimmten Grades im Bereich des linken Auges.

Quelle: SN