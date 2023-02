Streit zwischen zwei Deutschen in einem Lokal in Saalbach eskalierte

Ein 30-Jähriger und ein 33-Jähriger gerieten Donnerstagnacht in einem Lokal in Saalbach aneinander. Eine Glasflasche kam dabei ins Spiel. Einer der Männer musste daraufhin zur Behandlung ins Spital, der andere wurde angezeigt. In Kaprun ereignete sich in der Nacht ein ähnlicher Vorfall.

In Saalbach kam es Donnerstagnacht zu einem Streit zwischen zwei Deutschen. Der Streit zwischen den Männern eskalierte wohl derart, dass der Jüngere der beiden dem Zweiten mit einer Glasflasche auf den Kopf schlug. Der 33-jährige Mann erlitt Schnittwunden und blutete stark. Er musste durch das Rote Kreuz versorgt und weiter ins Spital nach Zell am See gebracht werden.

Die gerufene Polizei nahm seinen Kontrahenten - einen 30-Jährigen - fest. Die Beamten nahmen ihn zunächst mit auf die Polizeiinspektion, nun ist er aber wieder auf freiem Fuß. Er wurde angezeigt.

Bierflasche geworfen - Kopf getroffen

Kurze Zeit später kam es in einem weiteren Lokal im Pinzgau zu einem Streit zwischen einem Urlauber aus der Steiermark und einem Einheimischen. Wieder war eine Glasflasche im Spiel. In diesem Fall soll sie der 30-jährige Steirer geworfen haben. Er traf dabei den Kopf seines 20-jährigen Kontrahenten. Vor der Polizei gab der Mann dann aber an, dass der Wurf der Bierflasche nur ein Versehen gewesen sei. Zeugen in dem Lokal widersprechen seinen Schilderungen. Ihren Beobachtungen nach sei der Wurf gezielt gewesen. Der Verletzte wurde mit einer Platzwunde ins Spital nach Zell am See gebracht.