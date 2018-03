Streitigkeiten in Asylunterkünften im Land Salzburg eskalierten

In Bischofshofen gerieten zwei Afghanen aneinander - ein 23-Jähriger erlitt Schnittwunden. Und in Salzburg-Lehen verletzten sich zwei Männer in einer Asylunterkunft gegenseitig durch Faustschläge.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Symbolbild.