Strengere Regeln ab Dienstag: Alle Veranstaltungen im Tennengau verboten

Die steigenden Infektionszahlen im Tennengau haben am Sonntagabend zu verschärften Corona-Bestimmungen im Bezirk geführt. In der Gemeinde Kuchl gelten bald noch strengere Regeln.

Schlag auf Schlag ging es am Sonntag. Die Tennengauer Bürgermeister erhielten am Vormittag die Einbestellung zum Treffen im Chiemseehof am Nachmittag. Dort wurden mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung der galoppierenden Infektionszahlen im Bezirk beschlossen. Im Raum stand ein lokaler Lockdown von Kuchl. In der Holzgemeinde finden sich über die Hälfte der Fälle des Bezirks. "Wir sind dieser Maßnahme dann nicht nähergetreten, weil sie doch sehr drastische Auswirkungen hat", sagt Haslauer. Man werde vorerst die Zahlen beobachten.

Für den gesamten Bezirk gilt ab Dienstag ein komplettes Veranstaltungsverbot. Dieses umfasst Sportveranstaltungen inklusive Trainings, Musikveranstaltungen und Feuerwehrübungen. Privatpartys außerhalb des Wohnraums sind verboten. Begräbnisse werden auf maximal 100 Besucher beschränkt. In Kindergärten dürfen Eltern die Räumlichkeiten nicht mehr betreten, alle Turnhallen werden für den außerschulischen Bereich gesperrt.

Kuchl: Gastronomie muss um 17 Uhr schließen

Zusätzlich zu den bezirksweiten Maßnahmen wurden für Kuchl gesonderte Einschränkungen gesetzt. Die Gastronomie darf nur noch bis 17 Uhr offen halten, für das Seniorenheim wurde mit Ausnahme der Palliativversorgung ein Besuchsverbot verhängt. Alle Maßnahmen sind vorerst bis einschließlich 26. Oktober gültig.

Der Landeshauptmann hofft vor allem auf die Wirksamkeit des Privatparty-Verbots. "Da passiert viel. Das Feiern mit Bier in der Garage, in der Werkstätte und im Stadl - das geht einfach nicht. Das werden wir auch massiv kontrollieren."

Friedrich Strubreiter (ÖVP), Bürgermeister von Scheffau, sprach von einer konstruktiven Runde. Der Landeshauptmann habe auf die Bedürfnisse der Gemeinden Rücksicht genommen. "Wir Bürgermeister bitten jetzt wirklich darum, dass diese Maßnahmen eingehalten werden und auf einige Zeit keine Feste gefeiert werden. Ich habe Verständnis, bin früher auch nicht immer um 23 Uhr heimgegangen. Aber es geht jetzt um sehr viel, wir müssen die Maßnahmen noch einmal so brav mittragen wie im März."

SN/Robert Ratzer Der Halleiner Ortschef Alexander Stangassinger kritisierte die Maßnahmen scharf.

Halleins Bürgermeister hätte anders entschieden

Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) kritisierte die geringe Einbindung der Bürgermeister. "Entschieden hat das alles der Landeshauptmann selbst, wir durften etwas dazu sagen." Er hätte sich eine stärkere Differenzierung gewünscht. "Warum bekommt eine Gemeinde mit null oder wenigen Fällen die gleichen Einschränkungen wie eine stark betroffene?" Er habe für eine klare und transparente Linie anhand der jeweiligen Ampelfarbe plädiert. "Jetzt werden alle über einen Kamm geschert." Zur Disziplin ruft auch Stangassinger auf.

Der Kuchler Bürgermeister Thomas Freylinger (ÖVP) trägt die über den Tennengau verhängten Maßnahmen mit, äußert aber Zweifel, ob die Vorverlegung der Sperrstunde für die Gastronomie wirklich den gewünschten Erfolg bringen werde. Entscheidend sei, dass es keine Privatpartys mehr gebe. Allerdings wird die Kontrolle seiner Meinung nach nicht so einfach, weil man von der Gemeinde mit der Polizei nur öffentliche Plätze kontrollieren könne.

Cluster auf Hochzeitsfeier hat Folgen

Die Zahlen im Tennengau waren in den vergangenen Tagen massiv angestiegen. Das Epidemiologische Meldesystem (EMS) wies am Sonntag eine Sieben- Tage-Inzidenz (Richtwert für das Infektionsgeschehen) von 218 (pro 100.000 Einwohner) aus. Der österreichweite Spitzenwert, selbst das stark betroffene Wien, lag in dieser Statistik mit 155 Neuinfektionen deutlich dahinter. In absoluten Zahlen gab es am Sonntagabend 151 im EMS erfasste aktiv Infizierte im Bezirk Hallein. Zusätzlich gab es 27 positive Laborergebnisse, die noch nicht in die Statistik übernommen waren.

Gleich mehrere Cluster hatten sich in der jüngeren Vergangenheit gebildet, unter anderem nach einer privaten Hochzeitsfeier, aus der 20 positiv Getestete und 100 Verdachtsfälle hervorgingen. Diese fand nicht, wie ursprünglich kolportiert, in Adnet statt. "Es war im Tennengau, mehr sagen wir nicht dazu", so ein Sprecher des Landes.

Die Zahl der aktiv infizierten Personen im Bundesland betrug am Sonntagabend laut EMS 533 (+49 zum Vortag). 97 im Pongau (+14), 151 im Tennengau (+21), 20 im Lungau (+3), 104 in der Stadt Salzburg (-5), 121 im Flachgau (+14) und 40 im Pinzgau (+2). Weitere 61 Personen wurden positiv getestet, waren am Sonntagabend aber noch nicht erfasst.

Öffentlicher Aufruf für Restaurant Wok Sushi Star

Weil ein Gast positiv auf Corona getestet wurde, startet die Epidemiebehörde der Stadt am Samstag einen weiteren öffentlichen Aufruf. Dieser richtet sich an Personen, die am Mittwoch, 7. Oktober, zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr im Restaurant Wok Sushi Star, Münchner Bundesstraße 114B anwesend waren.

Sie sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten und bei Auftreten von Covid-19 Symptomen (z.B. Kurzatmigkeit, Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes, Halsschmerzen, Durchfall) umgehend die Gesundheitshotline 1450 unter Hinweis auf den Aufruf kontaktieren.