Streuobstwiesen als Garant für Artenreichtum

Streuobstwiesen zählen zu den artenreichsten Lebensräumen. Nach Jahrzehnten des Rückgangs erfreuen sie sich wieder wachsender Beliebtheit. Beim "Tag der Streuobstwiese" führt der Faistenauer Josef Wesenauer durch seinen Garten.

5000 Tier- und Pflanzenarten finden sich auf Streuobstwiesen. Verschiedenste hochstämmige Obstbäume sind dort in der Landschaft "verstreut" - daher der Name. Auf Streuobstwiesen wird zusätzlich die Fläche unter den Bäumen genutzt. So auch bei Josef Wesenauer in Faistenau. Zwischen seinen Bäumen weiden Pinzgauer Ziegen. Was sie nicht abgrasen, verarbeitet Wesenauer zu Heu.

SN/sw/strübler Die selbstproduzierte Uhudler-Marmelade schmeckt am besten.

Der Landesobmann des Obst- und Gartenbauverbands hat vor 20 Jahren begonnen, Streuobstbäume zu setzen. Als hauptberuflicher Baumwart ...