Streusalz: Gesetz gehört klar gestellt

Landesumwelt Wolfgang Wiener spricht von einer "symbolischen Umweltgesetzgebung".

Eine Gesetzeskorrektur stößt eine Leserin an, die die Stadt Nachrichten darauf aufmerksam macht, dass sogar Supermärkte derzeit Streusalz verkaufen, obwohl Privaten die Salzstreuung auf Stadtgebiet verboten ist.

Bauhof-Chef Michael Wanner räumt Lücken in der Auftaumittelverordnung (aus 1983) ein. Salz kommt demnach nur entlang der Strecken für den öffentlichen Verkehr zum Einsatz. Private dürfen überhaupt nicht, außer bei Gefahr in Verzug - etwa wenn Blitzeis droht. Die Beurteilung der Lage obliegt jedem selbst. Wanner regt an, die Dosierung zu überdenken. Für ihn sei Salz innerstädtisch denkbar, wenn es rasch durch die Kanalisation abfließen kann. Ansonsten gäbe es alternative Auftaumittel wie Harnstoff oder Calcium. Der Vorteil für den Straßenerhalter: Salz muss anders als Splitt im Frühjahr nicht eingekehrt werden.