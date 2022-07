Strobl: 36-jährige Deutsche aus Klettersteig gerettet, danach wollte sie weiter klettern

Eine 36-jährige Kletterin aus Stuttgart (D) war am Samstag Vormittag mit einem Begleiter in Strobl auf dem Postalmklamm-Klettersteig unterwegs. Im Bereich Gamsleckenwand, wo der Steig eine Schwierigkeit von "D" (schwierig) aufweist, verließen die Frau in einer Höhe von etwa zehn Metern die Kräfte und sie stürzte in einer leicht überhängenden Passage rund zwei Meter in die Sicherung.

SN/christian Sprenger