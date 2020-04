Strobl: 38-Jährige rutschte im steilen Waldgelände aus und riss ihre vierjährige Tochter mit

Am späten Sonntagnachmittag kam es am Zustiegsweg zu einem Klettergarten in Strobl zu einem Wanderunfall. Eine Frau und ihre vierjährige Tochter wurden dabei verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL In Strobl kam es am Sonntagnachmittag zu einem Wanderunfall.