Strobl: Frontalzusammenstoß forderte vier Verletzte

Am Sonntagabend hat sich ein Mann beim Klippensprung aus 18 Metern Höhe in St. Gilgen am Wolfgangsee verletzt. Der Klippenspringer konnte geborgen werden und wurde ins Krankenhaus gebracht, berichtet die …

Chronik

Ein zwölfjähriger Linzer ist am Sonntag kurz nach Mittag bei einem Badeunfall in St. Gilgen am Wolfgangsee verletzt worden. Der Bub wollte in der Nähe des Hochzeitskreuzes aus einer Höhe von rund sieben …