Strobl: Pkw und Motorrad stießen zusammen - zwei Personen verletzt

Am Samstag kam es in Strobl auf der B 158 zu einem Verkehrsunfall auf der Höhe des Autohaus Resch. Die Straße war etwa eine Stunde lang gesperrt.

Bei einem Motorradunfall sind Samstagmittag in Strobl zwei Personen verletzt worden. Ein 70-Jähriger Deutscher wollte mit seinem Auto auf der Wolfgangseestraße umdrehen, übersah ein Motorrad, das in den querstehenden Pkw krachte. Der 54-jährige Lenker des Motorrades wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg geflogen. Seine 41-jährige Mitfahrerin wurde verletzt in das Klinikum Bad Ischl gebracht, berichtete die Polizei Salzburg.

Beide Verletzten trugen Helme und Schutzausrüstung. Das Ehepaar aus Deutschland blieb unverletzt. Ein Alkotest beim Autofahrer verlief negativ. Am Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Strobl mit drei Fahrzeugen und 16 Personen, sowie das Rote Kreuz mit zehn Personen. Die B158 war in etwa eine Stunde gesperrt.