Strobl: Schwere Verletzung nach Sturz mit dem Rennrad

Am Ostersonntag gegen 17.40 Uhr fuhren eine 50-jährige Einheimische und ihr 56-jähriger Ex-Gatte mit dem Rennrad auf der B 158 in Richtung Strobl. Dabei kam die Frau zu Sturz und verletzte sich schwer. Das meldet die Polizei in einer Aussendung.

Der Mann, ein Vorarlberger, gab bei den Ermittlungen an, sie wären mit einer Geschwindigkeit von ca. 42 bis 44 km/h unterwegs gewesen, als plötzlich seine Ex-Gattin mit deren Vorderrad gegen sein Hinterrad prallte und in der Folge stürzte.

Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C6 in das Universitätsklinikum nach Salzburg geflogen. Von einem Schädel-Hirn Trauma unbestimmten Grades gingen die Ersthelfer aus.