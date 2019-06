Strobl: Waldbrand wurde aus der Luft gelöscht, Suche nach Glutnestern geht weiter

Am Strobler Hausberg, dem Sparber, war das Feuer ausgebrochen. "Brand aus" gab es Donnerstag früh noch nicht. Die Feuerwehr sucht noch nach Glutnestern.

Gegen 17.30 Uhr ist am Mittwoch ein Waldbrand am Sparber entdeckt worden. Die Feuerwehren aus Strobl und Koppl gingen mit der Waldbrandausrüstung in den Einsatz. Zudem wurden zwei Hubschrauber des Bundesheeres und ein Hubschrauber der Polizei angefordert. Die Feuerwehren stellten einen Faltbehälter auf, aus dem die Helikopter das Löschwasser aufnahmen. Am späten Abend wurden die Flüge eingestellt. Der Brand war soweit gelöscht. Donnerstagfrüh soll nach einem Erkundungsflug entschieden werden, ob Nachlöscharbeiten notwendig sind.



Quelle: SN