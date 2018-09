Strobler Bürger wollen Handymast versetzen

Für eine neue Anlage soll ein Waldstück gerodet werden. Eine Bürgerinitiative befürchtet, "dass das Ortsbild Schaden nimmt".

Es ist ein rund 36 Meter hoher Antennentragmast von A1 und T-Mobile, der in einem Waldstück unweit des Siedlungsgebiets Strobl-Weißenbach, Aigen und am Sonnenhang aufgebaut werden soll, der die Gemüter von Anrainern bewegt. Ein örtlicher Landwirt hat der Errichtung auf seinem Grundstück bereits zugestimmt, zahlreiche Anrainer wie Judith Edelmann, Eva Eberhart und Adnan Besic sind jedoch dagegen. "Nicht prinzipiell gegen einen solchen Handymast, jedoch gegen den geplanten Standort", sagte Judith Edelmann. Mit der Formierung einer Bürgerinitiative will sie aus Gründen des Natur- und Ortsbildschutzes eine Verlagerung des künftigen Standorts erreichen. Denn es müsste eine eigene Versorgungsstraße zum Mast gebaut und rund 500 Quadratmeter gerodet werden, so die Hauptargumente. Es wäre klüger, diesen Mast näher beim Haus des Grundeigentümers zu errichten. Dadurch falle eine Rodung weg, es wäre keine Zufahrtsstraße nötig und der Mast wäre weiter weg von einem Biotop sowie aus dem Blickfeld der Bewohner von Weißenbach-Aigen.