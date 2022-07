Strom aus Muskelkraft sorgt für den nötigen Beat

Das Konzept "Bike the Beat" feierte im Gymnasium Seekirchen erfolgreich Premiere. Mit dem auf Fahrrädern erzeugten Strom wird jede Performance zum nachhaltigen Event.

Im Zuge der 25-Jahre-Feier des Bundesrealgymnasiums Seekirchen feierte "Bike the Beat" seine Premiere. Auf zehn Fahrrädern erzeugte das Publikum abwechselnd konstante 2400 Watt allein durch seine Muskelkraft, um ein modifiziertes Soundsystem mit Strom zu versorgen. Der brillante Klang unterstützte die DJs. Und die Räder lieferten auch den Strom für das Showlicht der Tanz-Performances. Und das alles genau so lange, bis niemand mehr in die Pedale trat. Mitmachen und Nachhaltigkeit waren die zentralen Botschaften dabei.

