Stromausfall: Im Salzburger Andräviertel war es eineinhalb Stunden finster

Ausgerechnet am Tag des Sommerbeginns ist es kurz nach Sonnenuntergang im Salzburger Andräviertel durch einen Stromausfall zusätzlich finster geworden.

Laut Angaben der Salzburg AG war es in diesem Bereich der Stadt wegen eines Kurzschlusses an einem Kabel am Dienstag gegen 21:45 Uhr zum Stromausfall gekommen. Techniker wurden in Marsch gesetzt, um den Schaden zu beheben. Nach zirka eineinhalb Stunden hatten die Leitungen wieder "Saft".

Eine der Folgen des Stromausfalls war jedoch, dass einige an diesem lauen Sommerabend rege besuchten Lokale vorzeitig schließen mussten, weil unter anderem Kassen und Beleuchtung außer Funktion waren.