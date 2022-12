Stromausfall in Salzburg: Mindestens 1400 Haushalte waren betroffen

Zumindest 1400 Kundinnen und Kunden der Salzburg AG in Teilen der Stadt Salzburg und von Wals-Siezenheim waren am Dienstagabend vorübergehend ohne Strom, meldet das Unternehmen. Nach rund zwei Stunden konnten Techniker die Störung beheben.

Am Dienstagabend kam es in Teilen Salzburgs zu Stromausfällen. Zumindest 1400 Haushalte im Stadtteil Itzling waren betroffen, meldete die Salzburg AG. Um 17.15 Uhr sei dort der Strom ausgefallen. Die Ursache sei eine technische Störung im Umspannwerk in Itzling. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. Die technische Störung habe auch zu Ausfällen im Stadtteil Taxham und in Wals-Siezenheim geführt. Laut Salzburg AG seien diese jedoch nur von kurzer Dauer gewesen. Gegen 19.15 Uhr waren wieder alle Haushalte mit Strom versorgt. Technikern war es gelungen, die Störung im Umspannwerk zu beheben.