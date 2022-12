Stromausfall in Salzburg: Mindestens 1400 Haushalte betroffen

Zumindest 1400 Kundinnen und Kunden der Salzburg AG sind derzeit ohne Strom, meldet das Unternehmen. Wie lange der Ausfall noch anhalte, sei derzeit nicht abschätzbar.

Die Technikerinnen und Techniker arbeiten derzeit daran, dass 1400 Haushalte schnellstmöglich wieder mit Strom versorgt werden, heißt es von der Salzburg AG.

Seit 17.15 Uhr gibt es im Stadtteil Itzling keinen Strom mehr. Das Unternehmen gehe davon aus, dass ein Kurzschluss bei einer Stromleitung die Ursache der Störung sei. Wie lange der Stromausfall noch andauere, sei derzeit noch nicht abschätzbar.

Stromausfall auch in weiteren Regionen

Auch in Wals-Siezenheim sei am Dienstagabend zeitweise der Strom ausgefallen, wurde den SN gemeldet. Dunkel ist es laut Leserberichten auch in Sam, Gnigl und Taxham. Der Salzburg AG liegen derzeit dazu noch keine Informationen vor.