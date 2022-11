Student geriet im Neuschnee am Hochstaufen in Bergnot

Der 20-jährige Usbeke hatte die Tour über das Internet entdeckt. Aufgrund des Neuschnees verlor er die Wegmarkierung und setzte am Abend einen Notruf ab.

Der Student aus Wien wollte den schönsten Aussichtsgipfel in den Berchtesgadener und Salzburger Bergen besteigen. Nach einer Internetrecherche entschied er sich für den Hochstaufen. Doch dieses Bergabenteuer wurde dem 20-Jährigen am Samstag fast zum Verhängnis: Aufgrund des 20 Zentimeter hohen Neuschnees sei er nur langsam vorangekommen und habe schließlich die Markierung des Jägersteigs ganz verloren. Der frierende junge Mann suchte auf 1490 Metern Höhe in einer Felsnische Schutz und verständigte gegen 18.30 Uhr die Bergrettung. Elf Einsatzkräfte rückten aus und brachten den Mann seilgesichert über das rutschige Gelände ins Tal. Die Rettungsaktion dauerte fünf Stunden.