Studenten fuhren mit schrottreifem "Rallye"-Auto durch Salzburg

Mit einer wahren Rostlaube sind zwei aus Frankreich stammende Studenten durch das Land Salzburg gefahren. In Henndorf war Endstation. Die Franzosen gaben an, Teilnehmer einer Rallye in der Mongolei gewesen zu sein.

Noch auffälliger ist kaum möglich: Das Fernlicht war eingeschalten, die Warnblinkanlage aktiviert, die gesamte Heckbeleuchtung des Wagens war jedoch finster geblieben. Und daher dauerte es auch nicht lange, bis eine Polizeistreife in Henndorf am Montagabend auf das seltsame Gefährt aufmerksam wurde. Die Beamten stoppten den Wagen auf der Bundesstraße und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sie stellten zunächst einmal fest, dass eine viel zu große Windschutzscheibe mit Klebebändern am Fahrzeug befestigt war, die nicht dem Fahrzeugtyp entsprach. An beiden Seiten ragte die Scheibe ungefähr zehn Zentimeter über das Fahrzeug hinaus. Der Fahrzeugboden war teilweise durchgerostet und die Einstiege waren mehrfach gebrochen. Die Motorhaube konnte nicht mehr geschlossen werden und war mittels eines Spanngurtes gesichert. Die Fahrzeugtüren konnten lediglich gewaltsam geöffnet beziehungsweise geschlossen werden und aus dem Motorraum tropfte in kurzer Zeit etliches Öl. Der 20-jährige Lenker und sein 20-jähriger Beifahrer, beide Studenten aus Frankreich, gaben an, dass sie mit diesem Fahrzeug von Frankreich in die Mongolei gefahren seien und dort an einer Rallye teilgenommen hätten. Sie seien nunmehr über Österreich und die Schweiz zurück auf dem Weg nach Frankreich. Kann sein, aber jedenfalls nicht mehr mit dem schrottreifen Vehikel: Die Polizisten untersagten den Franzosen die Weiterfahrt, nahmen Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel ab. Der Pkw wurde bis zur Zahlung einer Sicherheitsleistung vorläufig sichergestellt. Der Lenker wird angezeigt.

