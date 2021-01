Studentenprotest gegen neues Gesetz

Die Studentenvertreter der Hochschülerschaft laufen in ganz Österreich Sturm gegen die Novelle des Universitätsgesetzes. Bei der Demonstration am Montag in Salzburg stand aber auch ein prominenter Vertreter der Professorenschaft auf dem Podium.

SN/veigl Auch Senats-Chef Wolfgang Faber (im Bild rechts neben Alina Hausmann und Tijn de Vos) trat als Redner auf.