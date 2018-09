Studentin bei der Wohnungssuche in Salzburg betrogen

Eine 21-Jährige ging einer Betrügerin auf den Leim: Die Studentin überwies 700 Euro auf ein Konto in Schweden. Eine Gegenleistung gab es nicht.

Eine 21-jährige französische Studentin in Salzburg trat via Facebook mit einer vermeintlichen Vermieterin in Kontakt, die vorgab, eine Wohnung in Salzburg zu vermieten. Nachdem sich die vermeintliche Vermieterin durch einen gestohlenen

Personalausweis das Vertrauen der Studentin erschlichen hatte, überwies diese einen Betrag von 700 Euro auf ein Schwedisches Bankkonto ohne eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten. Eine polizeiliche Fahndung wurde eingeleitet.

Quelle: SN