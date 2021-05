Studentin sammelte Pralinen und Blumen für Mütter in Not

Erstmals startete ArMut teilen eine Muttertagsaktion. Die Freude bei den Müttern ist groß.

Ein Drittel der Hilfesuchenden beim pfarrkaritativen Projekt ArMut teilen in Salzburg sind alleinerziehende Mütter. Sie haben es durch die Doppelbelastung von Kindererziehung und Beruf besonders schwer. Finanziell ist es bei all diesen Familien sehr knapp, Sonderausgaben, etwa wenn die Waschmaschine kaputt ist, können kaum finanziert werden. In diesen Fällen hilft ArMut teilen mit Spenden.

Zum Muttertag hat sich die freiwillige Mitarbeiterin Anne Marie Gomez Neumann für die Frauen eine Überraschung ausgedacht. Sie ergriff die Initiative und ersuchte Salzburger ...