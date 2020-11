Studie zeigt: Es gibt zu viele Fische im Wolfgangsee

Weil der Kampf um das Futter härter geworden ist, wachsen die Fische langsam und viele erreichen die erforderliche Fanglänge nicht. Konträr stellt sich die Situation am Obertrumer See dar.

Für eine langfristige und nachhaltige Bewirtschaftung von kommerziell genutzten Fischbeständen in Seen seien regelmäßige Datenerhebungen bezüglich Populationsaufbau und Bestandsgröße sowie Darstellung von Ausfang- und Besatzstatistiken unerlässlich, sagt Hubert Gassner vom Bundesamt für Wasserwirtschaft und Mitautor einer nun veröffentlichen Studie. Diese stellt nach jahrelangen Untersuchungen auch die Beschaffenheit von Renken oder Reinanken sowie Seesaiblingen in zehn bewirtschafteten Seen, darunter der Obertrumer See sowie der Wolfgangsee, dar. Die Experten kamen in Zusammenarbeit mit den Bundesforsten für die beiden Salzburger Seen zu zwei ...