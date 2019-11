Felix Klein macht gerade ein Auslandssemester in Hongkong. Die Proteste ziehen vor seiner Haustür vorbei. Wie der Salzburger Student die Krise erlebt.

In dunklen Uniformen rücken sie an, mit Helmen, Schutzschildern und Wasserwerfern im Schlepptau. "Es war ein mulmiges Gefühl, Polizisten in voller Montur zu sehen", erzählt Felix Klein. Der Salzburger Student verbringt gerade ein Auslandssemester in Hongkong - der Stadt, in ...