Studierende kämpfen in Nachtschicht gegen den inneren Schweinehund

"Aufschieberitis" wird zum Ende des Semesters zum Problem: Die Abgabefrist der Seminararbeiten rückt näher. In einer Nachtschicht in der Universitätsbibliothek soll das Problem gelöst werden.

Die Nachtschicht@UBS feiert heuer ein Jubiläum: Am 23.01.2020 ab 18 Uhr wird zum zehnten Mal in der Hauptbibliothek der Universitätsbibliothek Salzburg der "innere Schweinehund" bekämpft. Studierende aller Fachrichtungen sind eingeladen, aufgeschobene Arbeiten in einer gemeinsamen langen Bibliotheksnacht voranzutreiben und auf anstehende Prüfungen am Semesterende zu lernen. "Der Prokrastination, landläufig auch Aufschieberitis genannt, wird der Kampf angesagt", heißt es in einer Aussendung.

Bibliothekarinnen und Bibliothekare unterstützen bei der Literatursuche- und verwaltung und informieren über Möglichkeiten, die Abschlussarbeiten als "open access" zu veröffentlichen. Damit ist die Arbeit im Netz frei verfügbar und kann von Suchmaschinen gefunden werden. Die psychologische Studierendenberatung gibt wertvolle Tipps gegen die Aufschieberitis. Die ÖH Salzburg bietet Entspannungs- und Konzentrationseinheiten, Essen und Trinken.

Zum zehnten Jubiläum darf eine Geburtstagstorte nicht fehlen: Bibliotheksleiterin Ursula Schachl-Raber, Vizerektorin Nicola Hüsing und Vizerektor Martin Weichbold sowie die Vorsitzende der ÖH Keya Baier laden um 19.00 Uhr zum Tortenanschnitt.



Quelle: SN