Stürmischer Nordwestwind bringt Schnee bis in den Flachgau

Die trockenen Tage im Jänner sind vorbei. Nach dem sonnigen Mittwoch ändert sich das Wetter, ab Donnerstag folgen Tage mit Niederschlägen - und Schnee bis in den Flachgau.

Die ersten Wolken ziehen in der Nacht auf Donnerstag auf und bringen die ersten Niederschläge. Christian Resch, Meteorologe bei der ZAMG in Salzburg-Freisaal, sagt: "In der Früh wird es im Flachgau noch regnen, aber am späten Vormittag bis Mittag sollte es auch hier zu schneien beginnen."

Große Neuschneemengen sind nicht zu erwarten. Fünf bis zehn Zentimeter seien es, sagt Resch: "Und ähnlich wird es am Freitag ausschauen. Niederschläge kommen dann als Schnee." Und zwar landesweit mit der Ausnahme des Lungaus. Stürmische Winde bringen die Niederschläge aus Richtung Nordwesten nach Salzburg, dort bremsen sie sich im Nordstaubereich der Alpen ein - und somit ist es südlich des Alpenhauptkammes eben weitgehend trocken.

Deutlich mehr Schnee als in den Niederungen des Flachgaus ist aber im Gebirge zu erwarten. "Ein halber Meter könnte es schon werden," sagt Resch: "Es wird halt ein winterliches Wochenende."

Skirennen in Kitzbühel vor Programm-Änderung?

Und just an diesem Wochenende sind im benachbarten Kitzbühel die Hahnenkammrennen im alpinen Skiweltcup der Männer angesetzt. Auch Kitzbühel befindet sich im besagten Nordstau der Alpen.

Am Donnerstag bahne sich eine feuchte Strömung an, hieß es dazu bei der ZAMG inb Innsbruck. Vor allem am Donnerstag, aber auch am Sonntag seien Schneefälle zu erwarten, wobei "vereinzelte Schneeschauer" voraussichtlich auch am Freitag und Samstag nicht auszuschließen sind. "Sicherlich keine einfachen Bedingungen für die Rennen", kommentierte dort ein Meteorologe. Die Temperaturen werden über den gesamten Streckenverlauf im Minusbereich liegen, dazu komme teilweise lebhafter Wind.

Wegen der ungünstigen Wetterprognose wird die Jury der Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Männer in Kitzbühel am Mittwoch um 15 Uhr eine Entscheidung über das Rennprogramm diese Woche treffen. Zur Diskussion steht, den Slalom auf Samstag vorzuziehen und die klassische Hahnenkammabfahrt am Sonntag durchzuführen. Derzeit sieht das Programm am Freitag und Samstag jeweils eine Abfahrt sowie den Torlauf am Sonntag auf dem Ganslern vor.

FIS-Chef-Renndirektor Markus Waldner sagte am Dienstagabend in der Mannschaftsführersitzung: "Es wird vom Wetter her eine schwierige Woche. Die Abfahrt am Freitag scheint durchführbar. Möglicherweise macht es aber einen Sinn, das Programm am Samstag und Sonntag zu tauschen."