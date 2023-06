Zunächst sicherten die Feuerwehrleute die Kuh im Gelände. Aufstehen wollte sie dennoch nicht. Im Einsatzbericht der Feuerwehr heißt es: "Aufgrund des extrem steilen Geländes wurde durch unseren Ortsfeuerwehr-Kommandanten nach Rücksprache mit dem zuständigen Amtstierarzt entschieden, das Tier per Hubschrauber zu retten."

So konnte die Rettungsaktion starten. Die Feuerwehr meldet: "Dank des schnellen Handelns und der guten Zusammenarbeit mit dem Hubschrauber-Piloten konnten wir Wolli erschöpft aber wohlauf retten und an den Landwirt übergeben." OFK Holzer gänzt: "Die Aktion dürfte ein gutes Ende gefunden haben. Nachdem wir die Kuh am vorgesehenen Platz abgesetzt hatten, stand sie wieder auf und hat dann auch schon zu grasen begonnen."