Stuhlfelden: PKW-Lenker touchierte Linienbus

Donnerstag am späten Vormittag kam es auf der B168 in Stuhlfelden zu einem Verkehrsunfall mit Verletzung. Ein 77-jähriger Autofahrer übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Linienbus. Aufgrund des Gegenverkehrs konnte der Busfahrer nicht mehr ausweichen und touchierte danach mit dem Heck des PKW. Der PKW kollidierte anschließend noch mit mehreren Verkehrsschildern und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stillstand. Der Busfahrer sowie sämtliche Insassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Der einheimische Lenker des PKW wurde durch die Besatzung des Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Tauernklinikum verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Ein bei beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkoholtest verlief jeweils negativ.