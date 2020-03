Stuhlfelden: Polizei ertappt etliche Raser

Teils massive Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt − zwei Lenkern wurde der Probeführerschein abgenommen.

Einige Autolenker scheinen die vom Coronavirus leer gefegten Straßen als Aufforderung zum Rasen misszuverstehen. So wurden am Sonntag bei im Bereich der Mittersiller Straße (B168) durchgeführten Verkehrskontrollen teils massive Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Im Ortsgebiet von Stuhlfelden, in welchem eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern erlaubt ist, wurde ein Lenker mit 100 km/h gemessen. Auf der Freilandstraße, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern, wurden zwei Probeführerscheinbesitzer mit 139 und 153 km/h gemessen. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt 33 Übertretungen wurden zur Anzeige gebracht.

Trotz des derzeitig geringen Verkehrsaufkommens und der damit einhergehenden leeren Straßen werden seitens der Polizei Salzburg Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, um derartige Geschwindigkeitsüberschreitungen hintanzuhalten.

Quelle: SN