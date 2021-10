Stuhlfelden: Vier Deutsche gerieten am Gaisstein in Bergnot

Die Bergrettung Mittersill rettete Montagnachmittag vier deutsche Bergsteiger aus felsigem Gelände am Gaisstein. Alle konnten unverletzt geborgen werden.

Montagnachmittag gegen 14.55 Uhr wurden zehn Mann der Bergrettung Mittersill zum Bergeinsatz am Gaisstein (2366m) nahe des Bürgelhütte im Gemeindegebiet von Stuhlfelden gerufen. Vier deutsche Bergsteiger um die 30 Jahre waren in steilem Gelände in Bergnot geraten.

Die Deutschen waren laut Angaben der Bergrettung bei gutem Wetter unterwegs hatten sich dann aber im unwegsamen Gelände in eine Felswand verstiegen. Einer der vier konnte sich noch rechtzeitig aus der Gefahrenzone bringen und einen Notruf absetzen.

Die erfahrenen Retter der Bergrettung Mittersill erreichten nach etwa eineinhalb Stunden die Bergsteiger aus Niederbayern. Sofort begannen sie mit der Bergung der beiden Männer und einer bereits unterkühlten Frau, die sich auf einem Felsplateau befanden.

"Eigentlich ist der Gaisstein ein einfach zu besteigender Berg", berichtet der Ortsstellenleiter Gerfried Walser. "Allerdings kann man auch bei einer scheinbar einfachen Tour, wenn man sich verirrt oder verletzt, durch Kälte und bei aufkommender Dunkelheit rasch in eine Notsituation kommen."

Gegen 19 Uhr und nach vier Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Die Bergrettung begleitete die Bergsteiger leicht unterkühlt, aber unverletzt zurück ins Tal, berichtete die Bergrettung Mittersill.