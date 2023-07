Sturm deckte Wohnhauses in Hüttau ab: Blechdach hing in Stromleitung

Eine Hälfte des etwa 180 Quadratmeter großen Daches hatte sich vom Dachstuhl gelöst und blieb - wie ein Wäschestück - an der 20 Meter entfernten ÖBB-Starkstromleitung hängen.

Als sich am Mittwochabend ein Gewitter ankündigte, war der Hausbesitzer damit beschäftigt, im Garten seines Hauses aufzuräumen, Polster hineinzutragen und auch alles andere, was nicht niet- und nagelfest ist, in Sicherheit zu bringen. Dann habe er plötzlich so etwas wie einen riesigen "Fetzen" gesehen, der durch die Luft flog und dann an der nur 20 Meter von seinem Haus entfernten ÖBB-Starkstromleitung hängen blieb. "Woher kommt dieser Fetzen?", habe er sich noch gedacht. Nur Sekunden später wurde ihm klar, dass es sich dabei um einen Teil des Daches seines eigenen Hauses handelte. Nach einer Schocksekunde bat er seine Tochter, die Feuerwehr und den Bürgermeister anzurufen. Er selbst sah nach dem Schaden: Der mit dem Unwetter aufgezogene Sturm hatte das Blechdach seines Hauses fast zu Gänze abgedeckt. Das Blechdach war in zwei Teile zerrissen - der eine davon war durch die Luft gewirbelt und dann wie ein Stück Wäsche an einer Wäscheleine an der Starkstromleitung hängen geblieben. Die andere Hälfte hatte den Kamin aus seiner Verankerung gerissen und war eingerollt auf dem Dach des Hauses liegen geblieben. "Gott sei Dank sind keine Personen zu Schaden gekommen", betont Bürgermeister Rupert Bergmüller.

"Zum Glück hat es maximal 15 Minuten geregnet", sagt der Besitzer des Hauses. Doch auch diese kurze Zeit reichte aus, um großen Schaden anzurichten. Das Wasser bahnte sich seinen Weg durch das Dach und über das Stiegenhaus bis in den Keller. Alles sei nass, was auf dem Dachboden und im Keller gelagert gewesen sei, müsse nun herausgeräumt und wahrscheinlich zu einem großen Teil entsorgt werden, schildert der Hausbesitzer, der am Donnerstag mit seiner Familie mit dem Zusammenräumen beschäftigt war.

Für die FF Hüttau war der Einsatz bei dem abgedeckten Wohnhaus einer von fünf innerhalb einer halben Stunde. Weil ein umgestürzter Baum andernorts in Hüttau die Stromleitung gekappt hatte, konnte die Sirene zudem nicht aktiviert werden. Genau für solche Fälle sei man mit Rufempfängern, also Piepsern, ausgestattet, erklärt Ortsfeuerwehrkommandant Wolfgang Haidenberger. Durch einen Stromausfall werde die Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft nicht verzögert. Neben dem Einsatz beim abgedeckten Wohnhaus mussten die Hüttauer Feuerwehrkräfte auch zu einem abgedeckten Stall, umgestürzten Bäumen und der erwähnten gekappten Stromleitung ausrücken.

Mit 21 Mann und drei Fahrzeugen war die FF Hüttau zum Wohnhaus ausgerückt. Die Plane, mit der das Dach von den Hüttauer Feuerwehrmännern provisorisch gedeckt und abgedichtet wurde, hatte der Nachbar, ein Lkw-Transportunternehmer, zur Verfügung gestellt. "Hier in Hüttau helfen die Leute zusammen", sagt der Hausbesitzer. Einsatzkräfte und Gerätschaften wurden mittels Drehleiter der FF Bischofshofen, die mit drei Mann angerückt war, auf die Dachfläche gehoben. Nach der Erdung der abgeschalteten ÖBB-Stromleitung konnte das darin hängen gebliebene Blechdach mittels Trennschleifer zerkleinert und entfernt werden.