Sturm fegte Storcheneier aus dem Nest: Salzburger baut Nisthilfe

Erstmals hat im April ein Storchenpaar in Leopoldskron-Moos Quartier bezogen. Das Wetter machte den Brutversuch zunichte. Ein Anrainer will Störchen künftig ein sicheres Zuhause bieten.

Malermeister Michael-Wilhelm Seidel aus Leopoldskron-Moos nahm regen Anteil an dem Schicksal des Weißstorchenpaars, das Ende April in der Nähe seines Hauses an der Moosstraße rund um den Wipfel einer Fichte ein Nest gebaut hatte. "Die zwei waren so lieb und schön zu beobachten", schildert Seidel. Am 9. Mai habe das Weibchen zu brüten begonnen. Zwölf Tage später fielen die zwei Eier während eines Sturms aus dem Nest. "Das Männchen war am nächsten Tag fort, das Weibchen war ganz nervös und ...