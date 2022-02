Sturm in Salzburg: Stadtberge gesperrt, zwei Flüge annulliert und kein Zugverkehr nach Rosenheim

Umgestürzte Bäume behindern Straßen. Die Bahnstrecke nach Rosenheim ist unterbrochen. In der Stadt Salzburg wurden alle Friedhöfe, die Stadtberge und der Schlosspark Hellbrunn geschlossen.

Am Donnerstag fegte das Sturmtief "Ylenia" über Salzburg. Anders als in weiten Teilen Deutschlands und auch in Oberösterreich hinterließ es in Salzburg jedoch keine derart große Spur der Verwüstung.

Die heimischen Feuerwehren waren dennoch gefordert. Bis zum frühen Abend rückten 220 Feuerwehrleute von 16 Feuerwehren im ganzen Land für 39 Einsätze aus. Sie mussten hauptsächlich umgestürzte Bäume entfernen. Betroffen war vor allem der nördliche Teil Salzburgs - darunter die Gemeinden Nußdorf, Berndorf und Neumarkt. Dort erreichten die Sturmböen eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h. In Elixhausen krachte ein Baum auf ein geparktes Auto. Im Tennengau und Pongau wurde bis 14 Uhr jeweils ein Einsatz gemeldet. Auch dort - in Adnet und in Flachau - sind Bäume umgestürzt.

SN/feuerwehr seekirchen In Seekirchen musste die Feuerwehr einen umgestürzten Baum von der L101 entfernen. SN/feuerwehr elixhausen In Elixhausen stürzte ein Baum auf ein Auto und die Feuerwehr wurden zu den Aufräumarbeiten gerufen.

Friedhöfe geschlossen und zwei Flüge annulliert

In der Stadt Salzburg ist gegen Mittag ein Baum im Schlosspark Hellbrunn umgefallen. Dieser wurde vorsorglich geschlossen - genauso wie Hellbrunner Allee, die städtischen Friedhöfe und die Stadtberge. Auch in der Alpenstraße wurde der Verkehr kurzzeitig durch einen umgestürzten Baum behindert.

Am Salzburger Flughafen wurden Windspitzen bis 87 km/h gemessen. Zwei Flüge - aus Istanbul bzw. Düsseldorf - mussten annulliert werden und konnten damit nicht wie geplant am Abend in Salzburg landen.

SN/fmt-pictures Die Hellbrunner Allee wurde gesperrt. SN/fmt-pictures Sturmschäden in Salzburg SN/fmt-pictures Sturmschäden in Salzburg

Zugverkehr nach Bayern betroffen

Auch der Bahnverkehr ist betroffen. Auf der Strecke zwischen Freilassing und Rosenheim sind derzeit keine Fahrten möglich. Reisende zwischen Salzburg und Rosenheim müssen mit Verspätungen rechnen. Die Fernverkehrszüge nach und von Innsbruck werden über Zell am See umgeleitet, meldet die ÖBB. Reisende werden gebeten, in diesem Bereich derzeit 90 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen

Skigebiete: Einzelne Lifte geschlossen

Am späten Nachmittag erreichte der Sturm schließlich die Gebirgsgauen mit Windspitzen über 100 km/h. Einige Lifte und Seilbahnen waren nicht in Betrieb. Ganze Skigebiete mussten jedoch nicht schließen, sagt Seilbahnsprecher Erich Egger.

Gondeln und Seilbahnen sind zwar grundsätzlich sturmsicher konstruiert, allerdings stellen Seilbahnbetreiber bei Sturm den Pistenbetrieb aus Sicherheitsgründen zumeist ohnehin ein.

Und das Skifahren wäre am Donnerstag alles andere als ein Vergnügen, egal ob auf der Piste oder im Gelände. Im Lawinenbericht ist zu lesen: "Der Sturm erzeugt im kammfernen Gelände und im Waldrandbereich labile Triebschneepakete, von kleinräumig mit massiv. Diese sind bereits durch den Impuls einer Person auslösbar. Lawinen können mittel bis groß werden, insbesondere wenn das Schneebrett auf tiefere Schichten der Altschneedecke durchreißt (verstecktes Altschneeproblem im erweiterten Nordsektor ober 1800m aufwärts)!"

Sturm wird aber nicht nur auf den Bergen ein Thema. Der Trost: Es wird kein lang anhaltendes Problem. Am Freitag beruhigt sich die Sturmlage vorerst wieder.

Minus 20 Grad in Zell am See - damit ist es vorbei

Was der Sturm noch bewirkt: Kaltluftseen werden aus den Niederungen weggefegt. Meteorologe Alexander Ohms: "In Zell am See hatten wir Dienstag früh noch Werte von minus 20 Grad." Die Luft wird nun wieder kräftig durchmischt, die Temperaturen klettern in allen Höhenlagen. Im Salzburger Flachgau sind dabei Werte von bis zu 16 Grad vorhergesagt. Ohms: "In Ober- und Niederösterreich kann es schon auf die 20-Grad-Marke zugehen."

Der Winter gibt sich aber noch lange nicht geschlagen. Am Samstag kommt bereits die nächste Kaltfront, wenngleich mit weniger starken Sturmböen als am Donnerstag. Die Schneefallgrenze könnte dann wieder auf 700 Meter sinken. Die wechselhaften Wetterlagen werden noch bis weit in die kommende Woche zu spüren sein.

Verhaltensregeln bei Sturm

Wegen der vorhergesagten Sturmfront hat das Land Salzburg am Mittwoch einige Verhaltensempfehlungen veröffentlicht:

Lose Gegenstände befestigen oder wegräumen (Balkonmöbel, Blumentöpfe und ähnliches).

Fensterläden beziehungsweise Rollläden schließen und Markisen einfahren.

Auf Spaziergänge ("Gassi-gehen") insbesondere im Wald und Parkanlagen verzichten.

Autos nach Möglichkeit in Garagen abstellen.

Keine Reparaturarbeiten im Freien während der Sturmspitzen, insbesondere nicht auf Dächer steigen.

Vorbereitungen für Stromausfälle treffen.

Vorsicht im Straßenverkehr, insbesondere beim Überholen.

Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr einplanen.

Rechnen Sie im Gebirge mit starken Schneeverfrachtungen und mit noch erheblich höheren Sturmspitzen.

Auf aktuelle Informationen (Radio, TV, Salzburger Nachrichten) achten.

Tipps für das Autofahren bei Sturm: