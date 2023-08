Sturm in Salzburg: Wettermacher appellieren an Hausverstand

Viele traf das große Unwetter am Samstag völlig unvorbereitet. Diverse Apps warnten, Geosphere Austria meint aber, Frühwarnungen seien nicht möglich.

Ein rot-weißes Band versperrt Montagfrüh die Durchfahrt durch die Villagasse. Ein 100 Jahre alter Baum liegt quer über die Gasse. Schaulustige machen Fotos, zwei Männer der Berufsfeuerwehr sondieren die Lage. "Euch wird in nächster Zeit sicher nicht langweilig", meint einer der Zaungäste. Rund 150 Einsatzmeldungen gab es nach dem großen Gewitter am Samstagabend, davon 120 Baummeldungen. Die Sturmböen fegten mit bis zu 126 km/h über die Stadt Salzburg hinweg. Hauptbetroffen sind die Stadtteile Maxglan und Aigen. Dort sollen laut Berufsfeuerwehr viele Privatgärten, unter anderem ein ehemaliges Hotel, beschädigt worden sein.

Die Aufräumarbeiten werden Tage dauern. "Häufig sind es 100 Jahre alte Bäume, die der Sturm richtiggehend entwurzelt hat", erklärt Richard Haslauer von der Berufsfeuerwehr Maxglan. Kerstin Schiller wohnt im Amalien-Hof in der Villagasse. Zum Glück seien die Bewohner nicht daheim gewesen und ergo die Autos nicht am üblichen Standort geparkt. "Sonst hätten wir einen Totalschaden gehabt. So hat es in erster Linie die Fahrräder erwischt. Der Schaden ist beträchtlich", sagt Schiller, die beim Lokalaugenschein mit der Koordination der Aufräumarbeiten beschäftigt ist. Um alles innerhalb ihres Tores müssen sich die junge Frau und ihr Vermieter selbst kümmern. "Das Problem: Es stehen noch vier solcher Bäume in derselben Reihe. Wenn der dritte umgefallen wäre, hätte es mein Schlafzimmer getroffen."

Vereinzelte Kritik an Geosphere Aussage, dass Warnungen schwierig seien

Vereinzelt wurde Kritik an der Geosphere Austria laut. Warum? Die Unwetter-Apps der Versicherungen hatten entgegen der Bundesanstalt zeitgerecht alarmiert. Der in einem SN-Artikel vom Sonntag zitierte Meteorologe Harald Seidl erklärte, eine solche Warnung sei durch die Eigendynamik der einzelnen Gewitterzellen schwierig.

Unsere Recherche zeigt: Die Wüstenrot App etwa bedient sich des Services der Wiener UBIMET Group. Diese bezieht Modell-, Wetter- und Satellitendaten und die Blitzrate in die Analyse mit ein. Damit könne man innerhalb kürzester Zeit Warnungen ausgeben, heißt es. Je nach den Voreinstellungen der Kunden (Nachrichten ab gelben bis roten Unwetterwarnungen) werden die App-Nutzer direkt per SMS oder Push-Nachricht informiert. UBIMET habe am Samstag das Gewitter östlich vom Chiemsee registriert, dann sei es südostwärts gezogen und habe sich verstärkt. Damit sei klar gewesen, dass es Salzburg treffen wird. Die betroffenen Postleitzahlen erhielten dann die Warnung.

"Zu viel Warnen stumpft die Menschen ab", erklärt Alexander Ohms von Geosphere

Alexander Ohms von Geosphere erklärt indes, dass die Gewitterzelle nicht vorhersehbar gewesen sei. Sie entwickelte und verstärkte sich schnell. Da habe das System keine Chance gehabt, das zu berechnen. Zudem sei eine Frühwarnung auch sehr schwierig. Würde man bei jeder Einzelzelle warnen und sie tritt vor Ort nicht ein, "stumpfen die Menschen ab und glauben nicht mehr an die Prognosen." Das Wetter ist nach Ohms eine Art Chaos und mit einem Kochtopf vergleichbar, bei dem man auch nicht wisse, wo beim Kochen die erste Blase aufsteige. "Mit der Unsicherheit muss man leben." Ohms appelliert an die Eigenverantwortung, bei hörbarem Donner sollte man sich auf Gewitter vorbereiten.