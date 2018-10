Sturm riss Dach der Festung ein - die Gefahr ist noch nicht gebannt

Die Festung wurde durch einen Windstoß massiv beschädigt. Anrainer am Fuß des Bergs dürfen ihre Gärten bis heute Abend nicht betreten. Das Wahrzeichen ist aber wieder geöffnet.

"Das Schadensbild ist erschütternd", sagte die sichtlich betroffene Landeskonservatorin Eva Hody am Dienstagvormittag. Der Blick der Denkmalschützerin richtete sich auf den Burghof der Festung Hohensalzburg. Ein Sturm hatte gegen 6.30 Uhr das Wahrzeichen massiv beschädigt. Große Teile der Dächer des Zeughauses und des Schüttkastens wurden abgedeckt. Die Burgverwaltung schätzt die betroffene Fläche auf 250 bis 300 Quadratmeter. Umgestürzte Kamine beschädigten auch Gemäuer. Dachteile wurden zudem auf die Trasse des Reißzuges geschleudert, der vom Nonntal auf die Festung führt. Im Aufgang und im Innenhof lagen zahllose Dachschindeln und Holzbretter. An Besucherbetrieb war nicht zu denken, die Festung blieb zu.

Die Verantwortlichen handelten schnell: Neben Feuerwehr, Polizei und Stadtbediensteten traf auch Statiker Hans-Dieter Reichl bereits am Vormittag auf der Festung ein. Er war vom Ausmaß der Zerstörung verwundert. "Es hat schon viel stärkere Stürme gegeben. Und das hat die Festung überlebt", meinte Reichl. Höhenretter der Salzburger Berufsfeuerwehr rückten an. "Wir müssen jetzt alle absturzgefährdeten Dachteile abtragen", sagte Branddirektor Reinhold Ortler. Bis 17 Uhr waren die Spezialkräfte mit Sicherheitsarbeiten beschäftigt. Diese sollen heute, Mittwoch, fortgesetzt werden, kündigte Ortler an.

Wann Salzburgs beliebteste Touristenattraktion - die Festung zählt jedes Jahr rund eine Million Besucher - wieder öffnen kann, war am Dienstag zunächst noch unklar. Zunächst ging Maximilian Brunner, Geschäftsführer der Salzburger Burgen und Schlösser, noch davon aus, dass für mehrere Tage geschlossen werden muss. Am Nachmittag gab es Entwarnung: Der Betrieb geht am Mittwoch weiter. Allerdings mit Einschränkungen: Der Fußweg bleibt gesperrt, die Festung ist nur über den Schrägaufzug erreichbar. "Weil zu viele lose Teile herumhängen und der Weg verschüttet ist", sagte Brunner. Auch der Burghof ist nicht zugänglich.

Der Geschäftsführer rechnet damit, dass das Land als Eigentümer mit einem sechsstelligen Betrag kalkulieren muss, um den Schaden zu beheben. "200.000 bis 300.000 Euro sind da sicher zu veranschlagen", lautete die erste Schätzung Brunners. Schäden durch Unwetter würde es auf der Festung wegen der exponierten Lage immer wieder geben, "aber dass es ein Dach abdeckt, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Das ist einfach höhere Gewalt". Brunner erinnerte sich an den Sturmschaden im Frühjahr 2008, als der Orkan "Emma" Teile des Dachs des Bürgermeisterturms mitgerissen hatte. Bis die nunmehrigen Schäden behoben sind, wird es dauern. Laut Landeskonservatorin Hody soll so schnell wie möglich ein Notdach errichtet werden, das die Bauten über den Winter trocken halten soll.

Betroffen von den Verwüstungen waren auch die Anrainer des Festungsbergs. Teile des Dachs und Kaminköpfe drohten auf darunter liegende Gärten zu stürzen. Die Stadt verhängte daher ein Betretungsverbot für südlich der Festung gelegene Grundstücke. Hausbewohner wurden zudem angewiesen, Bereiche in der Nähe der Gebäudedächer möglichst zu meiden. Die Sperre soll bis Mittwochabend aufrecht bleiben. "Das ist die Zeit, die die Berufsfeuerwehr für die Sicherungsmaßnahmen auf der Festung brauchen wird", hieß es von Michael Haybäck, Leiter des städtischen Ordnungsamts.

Das Einsatzgebiet beschränkte sich nach dem Sturm nicht nur auf die Festung: In Summe zählten die Freiwillige und die Berufsfeuerwehr in der Stadt Salzburg mehr als 80 Einsätze wegen umgestürzter Bäume und abgedeckter Dächer. 200 Feuerwehrleute waren mit Aufräum- und Sicherungsarbeiten beschäftigt. Die Sperre der städtischen Parks und Friedhöfe wurde im Laufe des Vormittags wieder aufgehoben.

Für die Wälder auf den Stadtbergen blieb das Betretungsverbot aber aufrecht. "Es stehen noch Begehungen aus. Dort ist es gefährlich", warnte Haybäck.

Quelle: SN