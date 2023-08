Im Pinzgau kam es am Dienstagabend zu mehreren Feuerwehreinsätzen

Vor allem aufgrund umgestürzter Bäume. Gewitter und Hagel waren vorhergesagt. Betroffen ist laut Landeswarnzentrale bisher vor allem der Pinzgau - in Saalfelden, Mittersill, Maria Alm und Rauris standen Feuerwehrleute im Einsatz.

Laut Landesfeuerwehrkommando lag ein Einsatzschwerpunkt am Dienstagabend in Abtenau, wo mehrere Keller geflutet wurden. Auch in Straßwalchen war die Feuerwehr aufgrund überfluteter Keller im Einsatz.