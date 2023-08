Sturm und Gewitter: Rauriser Landesstraße in Bucheben nach Murenabgang wieder befahrbar

Im Pinzgau kam es am Dienstagabend zu mehreren Feuerwehreinsätzen. In Rauris im Pinzgau ist am Dienstagabend bei starken Regenfällen eine Mure auf die Rauriser Landesstraße abgegangen. Ein weiterer Einsatzschwerpunkt lag in Abtenau.

BILD: SN/FEUERWEHR MITTERSILL Die Feuerwehr Mittersill wurde am Dienstagnachmittag zu mehreren Verklausungen auf der Felbertauernstraße alarmiert.

Im Pinzgau kam es am Dienstagabend zu mehreren Feuerwehreinsätzen - vor allem aufgrund umgestürzter Bäume. Gewitter und Hagel waren vorhergesagt. Betroffen war hauptsächlich der Pinzgau - in Saalfelden, Mittersill, Maria Alm und Rauris standen Feuerwehren im Einsatz. Auch in Viehhofen, Weißbach und St. Martin bei Lofer wurden Einsätze gemeldet. In Rauris im Pinzgau ist am Dienstagabend bei starken Regenfällen eine Mure auf die Rauriser Landesstraße abgegangen. Die Straße wurde im Ortsteil Bucheben verschüttet und vorübergehend auf einer Länge von 400 Metern gesperrt. Mittlerweile ist die Straße wieder befahrbar. Verletzt wurde niemand.

Nach starken Regenfällen wurde die Feuerwehr Mittersill am Dienstagnachmittag zu mehreren Verklausungen auf der Felbertauernstraße alarmiert. Zusammen mit dem Straßenerhalter beseitigten die Einsatzkräfte die Verklausungen und sicherten die Straße ab.