Sturm verursachte Schäden im Norden Salzburgs

Die Feuerwehren im Flachgau und in der Stadt Salzburg hatten am Sonntag Hochbetrieb. Ein Sturm sorgte dafür, dass Bäume auf Auros, Straßen und Stromleitungen stürzten.

Ein Sturm sorgte am Sonntagabend für zahlreiche Einsätze im Norden Salzburgs. Im Flachgau mussten die Einsatzkräfte insgesamt 35-mal ausrücken. In Nußdorf stürzte ein Baum auf eine Trafoleitung und verursachte einen Stromausfall. In Elsbethen fiel ein Baum auf ein Auto. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.

In der Stadt Salzburg rückte die Feuerwehr in den Abendstunden zu rund 20 Einsätzen aus. In der Gaisbergstraße beschädigte ein umgestürzter Baum eine Oberleitung, der Obusverkehr fiel rund eine Stunde lang aus. Weiters hielten umgestürzte Bäume und Bauzäune die Einsatzkräfte auf Trab.

Quelle: SN