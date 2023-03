Sturmböe in Obertrum: Baum stürzte auf Pkw - zwei Personen eingeklemmt

Durch den starken Wind am Freitagabend ist in Obertrum am See im Flachgau ein Baum umgestürzt und hat einen fahrenden Pkw erfasst. Zwei Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

BILD: SN/FB/FF OBERTRUM Die FF Obertrum, Seeham und Berndorf waren am Freitag im Einsatz: Ein Baum ist auf ein fahrendes Auto gestürzt.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Obertrum mitteilt, ist es am Freitag um kurz vor Mitternacht zu einem Einsatz wegen eines umgestürzten Baumes gekommen. Eine starke Sturmböe hat den Baum umgerissen, dieser traf auf ein fahrendes Auto. Zwei Personen waren in dem Pkw eingeklemmt und mussten von den Floriani befreit werden. Sie wurden daraufhin vom Roten Kreuz betreut. Im Einsatz waren die Besatzungen von den Freiwilligen Feuerwehren von Obertrum, Berndorf und Seeham sowie Polizei, Notarzt und Rotes Kreuz.