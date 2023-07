Sturmeinsätze hielten Einsatzkräfte in Salzburg auch am Mittwochabend auf Trab

Auch am Mittwochabend zog eine Sturmfront über Teile Salzburgs. Nachdem in der Nacht auf Mittwoch in erster Linie der Flachgau und die Stadt Salzburg betroffen waren, waren am Mittwochabend die Einsatzkräfte im Pinzgau und Pongau gefordert.

BILD: SN/FF ZELL AM SEE Stadtzentrum in Zell am See: Die Einlässe des Regenwasserkanals waren mit den innerhalb kürzester Zeit aufgetretenen Wassermassen überfordert und konnten das Oberflächenwasser nicht schnell genug abführen. Die Kanaldeckel wurden geöffnet und diverser Unrat beseitigt um ein ungehindertes Abfließen zu ermöglichen. BILD: SN/FF ZELL AM SEE Zell am See: Die Einlässe des Regenwasserkanals waren mit den innerhalb kürzester Zeit aufgetretenen Wassermassen überfordert. BILD: SN/FF MARIA ALM Einsatzkräfte der FF Maria Alm und des Löschzuges Hinterthal beim Freimachen der Fahrbahn auf der B164. BILD: SN/FF ZELL AM SEE Zell am See, Seeuferstraße: Hier wurden ebenfalls Kanaldeckel geöffnet sowie das Landesbauamt bei deren Arbeiten unterstützt. BILD: SN/FF ZELL AM SEE Zell am See, Seeuferstraße: Hier wurden ebenfalls Kanaldeckel geöffnet sowie das Landesbauamt bei deren Arbeiten unterstützt. BILD: SN/FF ZELL AM SEE Ein heftiges Unwetter ging über Zell am See nieder. BILD: SN/FF ZELL AM SEE FF Zell am See im Einsatz: Die Kanaldeckel wurden geöffnet und diverser Unrat beseitigt um ein ungehindertes Abfließen zu ermöglichen. BILD: SN/FF ZELL AM SEE Zell am See: Im Ortsteil Zellermoos war ein Baum auf das Nachbargrundstück gestürzt.