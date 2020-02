Sturmfront über Salzburg - umgestürzter Baum legt Bahnstrecke im Pongau lahm

Der Winter hat sich zurückgemeldet - und das hat auch Auswirkungen auf die Verkehrssituation: So legte am Mittwochmorgen ein umgestürzter Baum die Bahnverbindung zwischen Bischofshofen und Hüttau lahm.

Die ÖBB teilten dazu mit: "Wegen Unwetterschäden sind zwischen Hüttau und Pöham derzeit keine Fahrten möglich. Wir haben für Sie einen Schienenersatzverkehr zwischen Hüttau und Bischofshofen möglich." Die Aufräum- und Reparaturarbeiten an der Bahnstrecke sollen bis in die Vormittagsstunden andauern.

Aufgrund der winterlichen Witterung kommt es vor allem im Flachgau und rund um die Stadt Salzburg zu Staus und erheblichen Verzögerungen im Frühverkehr. Weitere aktuelle Verkehrsmeldungen finden Sie hier.

Die Asfinag hatte bereits für die Nacht auf Mittwoch eine Neuschneewarnung für die Tauernautobahn ausgegebem. Dienstag früh erreichte nämlich die von den Meteorologen angekündigte Sturmfront das Land Salzburg. Betroffen sein werde davon in erster Linie die Scheitelstrecke zwischen Eben im Pongau und dem Katschbergtunnel.

"Wir sind auf den kommenden Volleinsatz mit allen Mitarbeitern und zusätzlich bereitgestellten Winterdienstfahrzeugen in den Meistereien Golling, Flachau und St. Michael vorbereitet", sagt Heimo Maier-Farkas. Er ist der Leiter der Betrieblichen Erhaltung der Asfinag und hat zudem "diverse Abschleppunternehmen an der Strecke alarmiert."

Sie sollen sich für den Ernstfall bereit halten. Sollte der Wintereinbruch besonders heftig ausfallen, könne der Schwerverkehr am rechten Fahrstreifen präventiv angehalten werden. Als Alternative biete sich die Phyrrnstrecke an - auch dort sei Schneefall angesagt, allerdings in deutlich geringerem Ausmaß als an der Tauernautobahn.

Sturmböen bis 110 km/h

Schon am Dienstagmorgen sah die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) einiges auf Salzburg zukommen: "Am Morgen zieht eine Sturmfront durch (Flachgau um 06:30 mit ca. 100-110 km/h / Pinzgau und Pongau um 07:00 mit ca. 90 km/h / Lungau ab 08:00 mit ca. 90 km/h). Mit der Front folgen kräftige Regengüsse, die bis 500m herab rasch in Schnee übergehen. Tagsüber bleibt es windig bis stürmisch und es schneit und regnet wiederholt. Schneefallgrenze sinkt am Nachmittag/Abend auch in tiefe Lagen. In den Tälern kann sich bis zum Abend je nach Höhenlage eine Schneedecke von 10 bis 20 cm aufbauen. Zwischen den Schauern kann es vor allem am Nachmittag kurz aufreißen. Am Morgen 1 bis 10 Grad, tagsüber gehen die Temperaturen zurück auf 1 bis 3 Grad."

Bäume umgestürzt, Dach abgedeckt

In Abtenau rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr kurz nach 7.30 Uhr morgens aus. Zwei umgestürzte Bäume versperrten die Fahrbahn einer Straße komplett. Mit Hilfe von Kettensägen wurden die Bäume zerkleinert und von der Straße entfernt.

In Zell am See wurde das Dach einer Bootsgarage zum Teil abgedeckt. Die Teile waren auf die Gleise der naheliegenden Westbahnstrecke geflogen. Der Zugverkehr musste für knapp zwei Stunden gesperrt werden, da durch den anhaltenden Sturm eine weitere Gefährdung des Zugverkehrs befürchtet werden musste.

Auch in Rauris, Taxenbach und Saalfelden rückten die Einsatzkräfte zu vom Sturm abgedeckten Dächern aus.

Laut Auskunft des Salzburger Landesfeuerwehrverbandes sind Dienstagvormittags 26 Ortsfeuerwehren zu 67 Sturmeinsätzen ausgerückt, die meisten davon im Flachgau. Allerdings waren auch im Pinzgau Einsatzkräfte in Mittersill sowie in Saalfelden sowie im Tennengau gefordert. In fast allen Fällen mussten die Feuerwehrleute umgestürzte Bäume von Straßen entfernen. Zirka 335 Freiwillige waren in den frühen Morgenstunden ausgerückt. Meldungen über Verletzte gab es nicht.

SN/ff mittersill Sturmeinsatz der FF Mittersill an der B161 (Paß Thurn Straße).

Stromausfälle in fünf Gemeinden

Die Salzburg AG meldete gegen acht Uhr morgens aufgrund der Wetterlage Stromausfälle im Flach- und Tennengau. 1500 Haushalte waren vorerst ohne Stromversorgung. Betroffen waren die Gemeinden Hallwang, Hof, Faistenau, St. Gilgen sowie die Gemeinde St. Jakob am Thurn und das Wiestal. Im Lauf des Vormittages sank die Zahl der betroffenen Haushalte auf 130. Dabei handelt es sich um Häuser im Bereich Rengerberg in Bad Vigaun im Tennengau. Die Techniker der Salzburg Netz sind vor Ort und arbeiten an der Reparatur.

Starkregen mit 60 Litern pro Quadratmeter

Über das Bundesland Salzburg war tags zuvor bereits eine Niederschlagsfront gezogen: Besonders vom Starkregen betroffen waren die Gemeinden Hallwang, Elixhausen, Hintersee und Hof. Und jetzt kommt der Schnee bis in die Niederungen.

Seit Sonntagabend hat der graue Himmel über Salzburg seinen Schleusen geöffnet und es regnet nahezu ohne Pause. "Salzburg befindet sich derzeit unter einer Nordwest-Strömung mit zahlreichen Fronten. In der Nacht war es eine Warmfront und es hat bis in eine Höhe von 2600 Meter geregnet", sagte am Montagvormittag Claudia Riedl von der Salzburger Wetterdienststelle.

Die bislang gefallenen Regenmengen seien beachtlich. Demnach hat es seit Sonntagabend bis am Montagvormittag in der Stadt Salzburg 40 Liter pro Quadratmeter geregnet, im weiteren Tagesverlauf sollten noch 20 weitere dazukommen.

Die größten Regenmengen sind dabei in St. Wolfgang, Hintersee sowie Fuschl mit rund 60 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen. Die Freiwilligen Feuerwehren im Flachgau mussten bislang nur zu kleineren Pumparbeiten in Hallwang, Elixhausen, Hintersee und Hof ausrücken.

"In der Nacht zum Dienstag wird uns neuerlich eine Warmfront überqueren, ehe es am Dienstag mit einer markanten Kaltfront und stürmischen Winden mit Höchstgeschwindigkeiten von 90 km/h im Tal und mehr als 130 km/h auf den Bergen so richtig winterlich sein wird", so die Meteorologin. Bis am Dienstagabend sinke die Schneefallgrenze auf 400 Meter, in den Bergen sind rund ein dreiviertel Meter Neuschnee zu erwarten.

Erst am kommenden Donnerstag sollte sich die Wetterlage wieder beruhigen und sich mit zunehmenden Hochdruckeinfluss wieder sonniges Wetter bis über das Wochenende hinaus einstellen.

"Das Gefährlichste sind die einzelnen Sturmböen"

"Das Gefährlichste am Sturm sind die einzelnen Sturmböen", sagt Renate Eschenlohr vom ARBÖ Salzburg. Grundsätzlich sollte man bei Sturmwarnung unnötige Fahrten vermeiden. Ist dies nicht möglich, hat der ARBÖ fünf Tipps zum richtigen Verhalten zusammengestellt:

1) Geschwindigkeit reduzieren und Fahrverhalten anpassen.

2) Beide Hände aufs Lenkrad.

3) Umgebung beobachten.

4) Dachlasten beachten: Sollte man Dachlasten wie Skiboxen oder Skiträger mitführen sollte man unbedingt damit rechnen, dass der Wind eine größere Anpressfläche zur Verfügung hat. Wenn möglich, diese bereits im Vorfeld abnehmen.

5) Auch Überholmanöver sind zu vermeiden. Hier kann leicht ein trügerisches Windloch - vor allem bei Überholvorgängen von Lkw - entstehen. Häufig trifft einen dann die Böe mit voller Wucht. Bei Bedarf geschützte Bereiche aufsuchen.

