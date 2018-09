Sturmwarnung für Salzburg bleibt aufrecht

Ab 22 Uhr sollen in der Nacht auf Montag heftige Sturmböen über das Land hinwegziehen. Betroffen sein dürften vor allem der Flachgau und Täler, die von Nord nach Süd ausgerichtet sind. Der Höhepunkt des Sturms wird um Mitternacht erwartet.

Die Meteorologen sagen für das Bundesland Salzburg Sturm voraus. Die Kaltfront, die zuletzt über Großbritannien und Frankreich hinweggezogen ist, dürfte von Deutschland kommend am späten Sonntagabend Salzburg erreichen, sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie ZAMG in Salzburg. Sturmböen zwischen 80 und 110 km/h seien zu erwarten. Auf den Bergen muss man mit Orkanböen um die 120 km/h rechnen.

Aus jetziger Sicht ist Sonntag ab 22 Uhr mit dem Eintreffen von Ausläufern eines Sturmtiefs zu rechnen. Dieses wird ab Mitternacht bis etwa 3 oder 4 Uhr Früh sein Maximum erreichen. Gegen Morgen hin soll sich das Wetter bereits wieder beruhigt haben.

Besonders heftiger Wind sei im Flachgau sowie innergebirg in jenen Tälern zu erwarten, die von Nord nach Süd ausgerichtet sind, sagt Haslhofer, etwa zwischen Lofer und Zell am See. In Höhenlagen und auf den Bergen sind auch Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 km/h möglich.

Die Sturmfront wird von kräftigen Regenschauern begleitet werden. Der stärkste Niederschlag wird in den Staulagen der Nordalpen erwartet.

Bei einem Sturm dieser Stärke sind laut ZAMG durch umgestürzte Bäume Probleme im Straßen- und Bahnverkehr möglich sowie in der Stromversorgung. Da die Bäume noch voll belaubt sind, bieten sie mehr Angriffsfläche als später im Herbst oder im Winter.



Quelle: SN