Sturmwarnung in Salzburg: Bisher einige umgestürzte Bäume aber keine größeren Schäden

Das Land Salzburg hat eine Sturmwarnung für die nördlichen Regionen ausgegeben. Donnerstagvormittag erreichten dort die Sturmböen bis zu 80 km/h. Bis auf wenige umgestürzte Bäume halten sich die Sturmschäden bisher in Grenzen.

Die gesamte Nordhälfte der Landkarte ist bereits rot eingefärbt, der südliche Rand ebenso. Noch ist von Deutschland die Rede, es geht um die am Mittwoch veröffentlichten Unwetterwarnungen der Gefahrstufe 3. Sturm zieht also auf. Und zwar nicht nur in Deutschland, die Sturmfront bewegt sich weiter nach Süden, also nach Österreich, und traf am Donnerstag somit auch in Salzburg ein.

Betroffen ist derzeit vor allem der Norden des Landes, im Flachgau werden Windspitzen bis 80 km/h gemessen. Bis Donnerstagmittag mussten die Feuerwehren für zwölf kleinere Einsätze ausrücken - die meisten im Bereich im Bereich Nußdorf, Berndorf und Seekirchen. Große Sturmschäden gibt es bisher nicht, in Nußdorf sind jedoch einige Bäume umgestürzt, heißt es vom Landesfeuerwehrverband.

Alexander Ohms von der ZAMG-Dienststelle in Salzburg-Freisaal spricht von einer "klassischen Westlage", wie sie um diese Jahreszeit eben auftrete. Ohms: "Auf den Gipfeln der Hochalpen bei uns kann das schon Sturm bis zu 120 km/h bedeuten. Und das kann für Lifte und Seilbahnen in diesen Bereichen schon ein Problem werden." Diese Transportmittel sind zwar grundsätzlich sturmsicher konstruiert, allerdings stellen Seilbahnbetreiber bei Sturm den Pistenbetrieb aus Sicherheitsgründen zumeist ohnehin ein.

Und das Skifahren wäre am Donnerstag alles andere als ein Vergnügen, egal ob auf der Piste oder im Gelände. Im Lawinenbericht ist zu lesen: "Dazu herrschen unbeständige Wetterbedingungen mit wechselnden Sichtverhältnissen und wiederholten Schauern. Die Schneefallgrenze liegt anfangs über 2000 Meter." Die Lawinengefahr in den Bergen wird aufgrund des Sturmes ansteigen.

Sturm wird aber nicht nur auf den Bergen ein Thema. Der Trost: Es wird kein lang anhaltendes Problem. Am Freitag beruhigt sich die Sturmlage vorerst wieder.

Minus 20 Grad in Zell am See - damit ist es vorbei

Was der Sturm noch bewirkt: Kaltluftseen werden aus den Niederungen weggefegt. Ohms: "In Zell am See hatten wir Dienstag früh noch Werte von minus 20 Grad." Die Luft wird nun wieder kräftig durchmischt, die Temperaturen klettern in allen Höhenlagen. Im Salzburger Flachgau sind dabei Werte von bis zu 16 Grad vorhergesagt. Ohms: "In Ober- und Niederösterreich kann es schon auf die 20-Grad-Marke zugehen."

Der Winter gibt sich aber noch lange nicht geschlagen. Am Samstag kommt bereits die nächste Kaltfront, wenngleich mit weniger starken Sturmböen als am Donnerstag. Die Schneefallgrenze könnte dann wieder auf 700 Meter sinken. Die wechselhaften Wetterlagen werden noch bis weit in die kommende Woche zu spüren sein.

Verhaltensregeln bei Sturm

Wegen der vorhergesagten Sturmfront hat das Land Salzburg am Mittwoch einige Verhaltensempfehlungen veröffentlicht:

Lose Gegenstände befestigen oder wegräumen (Balkonmöbel, Blumentöpfe und ähnliches).

Fensterläden beziehungsweise Rollläden schließen und Markisen einfahren.

Auf Spaziergänge ("Gassi-gehen") insbesondere im Wald und Parkanlagen verzichten.

Autos nach Möglichkeit in Garagen abstellen.

Keine Reparaturarbeiten im Freien während der Sturmspitzen, insbesondere nicht auf Dächer steigen.

Vorbereitungen für Stromausfälle treffen.

Vorsicht im Straßenverkehr, insbesondere beim Überholen.

Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr einplanen.

Rechnen Sie im Gebirge mit starken Schneeverfrachtungen und mit noch erheblich höheren Sturmspitzen.

Auf aktuelle Informationen (Radio, TV, Salzburger Nachrichten) achten.

Tipps für das Autofahren bei Sturm: